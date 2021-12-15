Sayın Valimiz, 'Hacı Bektaş Veli'nin İzinde Barış ve Dostluk' Programına Katıldı.

ERZİNCAN (Habermetre) - Valiliğimiz himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzincan Ortaokulu tarafından " Hacı Bektaş Veli'nin İzinde Barış ve Dostluk' Programı düzenlendi.

Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Programa Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda konuşan Sayın Valimiz Mehmet Makas, "Anadolu bütün insanlık için son kaledir. Hacı Bektaş Veli Hazretlerini anma ve anlama adına buradayız. Erzincan Alevi'si ile Sünni'si ile Kürdü ile Türkü ile tüm insanlığa örnek kardeş bir şehirdir. Bunu da bugün burada görüyoruz" dedi.

Sayın Valimizin konuşmasının ardından, Program; Hacı Bektaş Veli Kimdir Sinevizyon gösterimi, Ney dinletisi, Eğitimci - Yazar İhsan Ünlü tarafından Hacı Bektaş Veli'yi anlatan söyleşi ve sanatçıların deyişler seslendirmesi ile son buldu.

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