Sayın Valimiz, Arif Cihangir Enercu'nun Cenaze Namazına Katıldı - Haberler
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Sayın Valimiz, Arif Cihangir Enercu'nun Cenaze Namazına Katıldı

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Sayın Valimiz, Arif Cihangir Enercu'nun Cenaze Namazına Katıldı

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve ilimiz Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, ilimiz merkez Bayındır Camii'nde ikindi namazı sonrası Arif Cihangir Enercu için kılınan cenaze namazına katıldılar.

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve ilimiz Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, ilimiz merkez Bayındır Camii'nde ikindi namazı sonrası Arif Cihangir Enercu için kılınan cenaze namazına katıldılar. Kılınan cenaze namazının ardından vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet dileyen Sayın Valimiz ve ilimiz Milletvekili Sayın Süleyman Karaman, cenaze yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundular.

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