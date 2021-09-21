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Saygı 2 oyuncuları kimler? Saygı dizisi konusu nedir? Saygı dizisi ne zaman?

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Saygı 2 oyuncuları kimler? Saygı dizisi konusu nedir? Saygı dizisi ne zaman?

Blu Tv'de yayınlanan Saygı dizisi oyuncuları ve konusu merak edildi. Nejat İşler, Miray Daner ve Boran Kuzum'un başrolünde yer aldığı BluTV projesidir. Peki, Saygı dizisi konusu nedir? Saygı 2 oyuncuları kimler? Saygı dizisi konusu nedir? Saygı dizisi ne zaman?

Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi, ilk bölümü 27 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan, yapımcılığını BluTV ve Inter Medya'nın yaptığı, yönetmen koltuğuna Ali Taner Baltacı'nın oturduğu, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı polisiye, suç ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Peki, Saygı dizisi konusu nedir? Saygı 2 oyuncuları kimler? Saygı dizisi konusu nedir? Saygı dizisi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

Nejat İşler : Ercüment Çözer

Miray Daner: Helen Altuğ (Çözer)

Boran Kuzum: Savaş Kaya

Damla Sönmez: Arya Şahin

Rojda Demirer: Hasret Yakar

Sarp Akkaya: Selim Hacıoğlu

Erkan Can: Yavuz

Tansu Biçer: Halit Mehmet Güçlü

Itır Esen: Emine Çözer

Furkan Didim: Genç Ercüment Çözer

Oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya ve Damla Sönmez gibi başarılı oyuncuların da katıldığı Inter Medya imzalı Saygı 2'nin dünyası, hikayeye dahil olan yeni karakterlerle farklı bir havaya bürünecek.

Yeni sezonda Ercüment, Helen ve Savaş değişimleriyle izleyicileri şaşırtırken, Ercüment Çözer için beklenmedik ve sarsıcı bir hesaplaşma dönemi başlayacak.

Yayınlanan yeni tanıtım, dizinin bu sezonuna dair heyecanı katbekat yükseltti. Selim Hacıoğlu karakteriyle gördüğümüz ve 'yalan' suçundan tedavi merkezinde olan Sarp Akkaya'nın hikayedeki tarafı ve rolü herkes için merak konusu.

Tanıtımın başında usta oyuncu Erkan Can'ın ağzından duyulan ''Ercüment Çözer tedavi merkezine hoş geldin'' cümlesi ise sezonun akışına dair ipuçları vermekte.

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Sarp Akkaya, Damla Sönmez ve Erkan Can gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren dizi, çok yakında izleyicilerle buluşacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yapımcılığını BluTV ve Inter Medya'nın yaptığı, yönetmen koltuğuna Ali Taner Baltacı'nın oturduğu, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı polisiye, suç ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisi. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin spin-off'udur.

Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer'in yolu, toplumdaki sapkınlık ve kötülüklerin içine sıkışmış iki genç olan Helen ve Savaş ile kesişir. Helen ve Savaş başlarına gelen olaylar sebebiyle adaletin elinden kaçanların peşine düşmeye karar verir. Bunu öğrenen Ercüment Çözer ise saygısızlara savaş açan bu ikiliye kendini polis olarak tanıtarak onların güvenini kazanmaya çalışır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Saygı 2 oyuncuları kimler? Saygı dizisi konusu nedir? Saygı dizisi ne zaman? - Haberler
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