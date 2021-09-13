Savunma Sanayi Başkanı Demir: Ülkenin savunması çok yönlü bir kavramdır

Pendik'te Teknopark İstanbul'un içerisinde yer alan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim yılı için açılış töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tanıtım filmi gösterildi.

"ÜLKENİN SAVUNMASI ÇOK YÖNLÜ BİR KAVRAMDIR"

"GELECEĞİNİZİ ÇİZİYORSUNUZ"