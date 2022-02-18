Savunma Sanayii Başkanı Demir, TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin önemli kurumlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nü (SAGE) ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsmail Demir'e ziyaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti. Ziyarette Demir'e Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, Siper Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi Projesi, turbojet ve ramjet motor projeleriyle onların uyarlamalarına dair bilgiler verildi.