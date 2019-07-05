Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: "(S-400'lerin teslimi) Haftaya göreceksiniz, faaliyetleri takip edeceksiniz"

"Türkiye, elindeki bir ürünü gerektiği zaman, gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçebilir"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler" paneline katıldı. Demir, "(S-400'lerin teslimi) Haftaya göreceksiniz, faaliyetleri takip edeceksiniz" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen panele, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, STM Genel Müdürü Murat İkinci ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Pro. Dr. Oktay Tanrısever katıldı.

"Ülkenin savunmasını sağlamak anlamında enerji, haberleşme, ulaştırma, sağlık gibi alanların ülkenin savunmasının ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz"

STM Genel Müdürü Murat İkinci'nin açılış konuşmasının ardından, panelin Ana Konuşmacı Sunumu'nu gerçekleştiren Uluslarası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol'un sunumu sonrasında panele geçildi. Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Biz savunma kavramının artık şöyle tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz. Başkanlığımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını tedarik ötesinde, ülkenin savunmasını sağlamak anlamında enerji, haberleşme, ulaştırma, sağlık gibi alanların ülkenin savunmasının ayrılmaz bir parçası olduğu, hem yerleşme alanlarında hem de ülkede sosyal etkileri, toplumsal etkileri ve herhangi bir kriz durumunda veya savaş durumunda oradaki tedbirler açısından bunlara bütüncül bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu savunmanın sadece Türk Silahlı Kuvvetleri olmadığı anlamına geliyor. O açıdan bütüncül bakmak gereğinde enerji alanındaki yetkililerle, gerektiğinde ulaştırma alanındaki yetkililerle gerekse sağlık yetkililerle yakın temas içinde olması gerektiğini görüyoruz" diye konuştu.

"Rusya Federasyonu ve Türkiye'nin enerji alanındaki iş birliği, bölgede büyük bir stabilite kaynağı ve barışa katkı yapan bir unsur olarak öne çıkmakta"

Enerjinin çıkarıldığı kaynağın, transit geçilen yerin ve sistemin kendisinin güvenliğinin ayrılmaz parçalar olduklarını söyleyen Demir, "Bizim üstümüzden geçen bir boru hattının bir komşu ülkede yada diğer ülke güvenliğinde bir zaaf varsa sizinde güvenliğiniz zaafa uğrayabilir demektir. Belirtildiği gibi hiç kimsenin enerji adası değil, herkes birbirine bağımlı, bu tür bağımlılıklarda geniş anlamda stratejik ortaklıklar oluşabiliyor. Oluşan ortaklıklar dünya barışına katkıda bulunacak rollerde oynayabiliyor. Rusya Federasyonu ve Türkiye'nin enerji alanındaki iş birliği, bölgede büyük bir stabilite kaynağı ve barışa katkı yapan bir unsur olarak öne çıkmakta" ifadelerini kullandı.

"ABD bile Türkiye'ye doğalgaz satmakla ilgili ümit ve teşebbüs içinde olabiliyor"

G20 zirvesinde ABD'nin Türkiye'ye enerji satmakla iştiraklı olduğunu aktaran Demir, "Çevremizde bu kadar boru hattı ve bu kadar doğalgaz imkanı varken, ABD bile Türkiye'ye doğalgaz satmakla ilgili ümit ve teşebbüs içinde olabiliyor. Alan bu kadar önemli" şeklinde konuştu.

"Başkanlığımız bir 'Siber Kümelenme' çalışması yaparak bu konuda çalışan şirketleri bir araya getirip ihtiyaçları güvenli bir şekilde sağlamayı amaçlıyor"

Siber kümelenme konusuna ilişkin Başkanlığın çalışmaları olduğunu belirten Demir, "Başkanlığımız bir 'Siber Kümelenme' çalışması yaparak bu konuda çalışan şirketleri bir araya getirip güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat teşkilatımızın ve kamunun ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde yeni unsurlarla sağlamak daha geniş anlamda da her türlü güvenlik unsuru tesislerin kurulması, hatların kurulması gibi konularda yerleşmeyi ve böyle bir hareketi başlatmayı amaçlamış bulunuyor" ifadelerini kaydetti.

"(S-400'lerin teslimi) Haftaya göreceksiniz, faaliyetleri takip edeceksiniz"

Panel sonrası soru-cevap bölümünde bir gazetecinin S-400'lerin ne zaman teslim edileceğini sorması üzerine konuşan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Bizi takip etmeye devam edin. Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz ve heyetlerin gelip gitmesi vs. bunların böyle davul zurna çalarak yani heyet gelir gider. Bunlar devletlerin ilgili kuruluşları arasında kendi mecralarında yürüyen işlerdir. Flanca heyet geldi bunun fotoğraflarını resimlerini çekelim. Çokta projenin usulüne uygun değil. Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Tarihi ben söylemeyim ama, Cumhurbaşkanımız belirli bir süre verdi. Artık birinci haftası geçti Temmuz'un, ikinci haftası'na giriyoruz. Orada da göreceksiniz geldiğini haftaya göreceksiniz, faaliyetleri takip edeceksiniz" ifadelerini aktardı.

"Türkiye, elindeki bir ürünü gerektiği zaman, gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçebilir"

S-400 sistemlerini Doğu Akdeniz'de ki sistemleri değiştirmek için almadıklarını bildiren Demir, "Sistemin konuşlandırılacağı yer tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi değerlendirmesi içinde yapacağı bir şey ama Doğu Akdeniz'i şu anki planlamalar içinde biz S-400'ü aldık, oradaki denklemi değiştirelim diye bir planlama yok. Ama Türkiye, elindeki bir ürünü gerektiği zaman, gerektiği yerde kullanmak üzere harekete geçebilir. Buda harita planlayıcıların kendilerinin vereceği karardır" diye konuştu.

Panel, konuşmacılara verilen plaketlerin ardından son buldu.

Kaynak: İHA