Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı
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Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı

09.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:29
Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı

KONYA'da cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan da 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan Şahin Karataşlı (35), evinin mutfağındaki dolapların içerisinde bulunan gizli bölmede yakalandı.

KONYA'da cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan da 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan Şahin Karataşlı (35), evinin mutfağındaki dolapların içerisinde bulunan gizli bölmede yakalandı.

Konya'da cezaevi savcısını tehdit etmekten 4, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski gardiyan Şahin Karataşlı'nın evinde saklandığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenledi. Baskında Şahin Karataşlı'nın evindeki mutfak dolaplarının içerisindeki gizli bölmede saklandığını belirleyen ekipler, bölmenin kapaklarını tornavida yardımıyla açtı. Şahin Karataşlı, saklandığı yerden çıkartılarak gözaltına alındı. Karataşlı'nın saklandığı dolaptan çıktığı anlar saniye saniye kaydedildi. Şahin Karataşlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.  


Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı
Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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