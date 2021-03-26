Son dakika gündem: Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı düzenlemesine 2 milyon 170 bin lira destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı düzenlemesine 2 milyon 170 bin lira destek

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı düzenlemesine 2 milyon 170 bin lira destek

Son dakika haberleri: Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'nın düzenlenmesine 2 milyon 170 bin lira desek sağlayacak.

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), Kırşehir'in Kaman ilçesinde Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'nın düzenlenmesine 2 milyon 170 bin lira desek sağlayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi ile AHİKA arasında Savcılı Plaj Düzenlemesi Projesi destek protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, Hirfanlı Baraj Gölü sahillerinin Orta Anadolu Bölgesi'nin en önemli dinlenme merkezi olduğunu ifade etti.

Savcılı Büyükoba köyündeki plajın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Halkımızın yaz aylarında deniz özlemini giderdiği Savcılı sahilinde altyapıyı güçlendirmek amacıyla proje hazırlanmış durumda. Projede mesire alanı, çocuk oyun parkları, kafe ve restoranlar, mescit, kamelyalar, yürüyüş yolu ve otopark gibi bölümler yer alıyor. Projenin tamamlanması için AHİKA tarafından sağlanan bu katkıya ilave ödenekler almak için ilgili bakanlık ve kurumlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Projenin hayata geçmesi bölgemizdeki turizm potansiyelinin artmasına imkan sağlayacaktır."

Konuşmanın ardından, 2 milyon 170 bin liralık desteği kapsayan protokol, Vali Akın, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Mert Günok Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı düzenlemesine 2 milyon 170 bin lira destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:25:10. #1.15#
title