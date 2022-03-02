Savaştan kaçan tıp öğrencisi: Odamızın pencerelerine valizlerimizle siper yaptık

EDİRNE (DHA) - RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'den kara yoluyla 24 saatlik yolculuğun ardından Edirne'den giriş yapan tıp fakültesi öğrencisi Doğukan Bayram (25) Gaziantep'teki ailesine kavuştu. Savaş çıktıktan sonra Kiev'de yaşadıklarını anlatan Bayram, "Kaldığımız yurdun yakınları bombalandı. Yurttaki odamızın pencerelerine valizlerimizle siper yaptık. Korkunç zamanlardı. Çok şükür aileme kavuştum" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tıp fakültesinde öğrenim gören 2'nci sınıf öğrencisi Doğukan Bayram, saldırıların 3'üncü gününde kendi imkanlarıyla bir arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye gelmek için yola çıktı. Bayram, 24 saati aşan yolculuğun ardından Edirne'den ülkeye giriş yaptı.

"Zor bir 3 gün geçirdik. Oğlumuz savaşın ortasında kaldı resmen. Cümle kurmakta bile zorlanıyorum. Cuma günü 10 yaşındaki oğlum okuldan koşarak geldi hemen camiye gidip, 'ağabeyim için orada dua edeceğim' dedi. Orada imama da rica edip Ukrayna'daki öğrenciler için de dua edilmesini rica etmiş. Çok şükür dualarla oğlumuza kavuştuk. Şu anda çok mutluyuz. Geçirdiğimiz o üç günü anlatamam. Bu süreçte devletimiz hep yanımızda oldu. O günlerde yurt içi ve yurt dışı konsolosluklar, elçilikler sürekli bize telefonla ulaştı, destek oldu. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Bundan sonraki süreçte, istiyoruz ki devletimiz çocuklarımıza sahip çıksın, yarım kalan eğitimlerine sahip çıkıp kendi ülkemizde okumalarına fırsat verilsin."