Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler
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Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler

14.11.2020 08:56 | Son Güncelleme: 14.11.2020 09:23

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda hayata geçirdiği yıkım nedeniyle Azerbaycan'a verdiği zararın yerli ve uluslararası kuruluşların da katılımıyla hesaplanacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın 27 Eylül'den itibaren başlattığı saldırılarda sivil halka, altyapı tesislerine, devlet mallarına ve ticari kuruluşlar verilen zararla ilgili bilgi verdi.

"44 GÜNDE 30 BİN TOP, 227 FÜZE ATTI"

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan tarafından Azerbaycanlı sivillere verilen zararın giderilmesi için karar imzaladığını hatırlatan Hacıyev, "27 Eylül'den bu yana Ermenistan silahlı kuvvetleri sivil hedeflere 30 bin top mermisi ve 227'den fazla füze attı. Hatta balistik füzeler ve misket bombaları da kullandılar. Sivillerin hedef alınması Ermenistan'ın askeri doktrininin bir özelliği" bilgisini verdi.

"30 YILLIK YIKIM DEĞERLENDİRİLECEK"

Hacıyev, son saldırılarda evleri tahrip olan vatandaşlara yeni evler verileceğini bildirerek, "Ermenistan'ın saldırıları sonucu işgal altındaki Azerbaycan topraklarında yaşanan yıkım, 30 yıllık bir süreç içinde ayrıca değerlendirilecek. Daha önce o bölgelere girme imkanımız yoktu ve bunu gerçeklere dayanarak kanıtlamak zordu.

"BM DE HESAPLAMA SÜRECİNDE OLACAK"

Şimdi o bölgeler işgalden kurtarıldı. Hesaplama sürecine yerli şirketlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da dahil edilecektir" dedi.

Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler
Haber Yorumları (1)
AHMET23: çok gülüyor ve alaya alıyor düşmanda olsa saygılı olmalı bigün aynı duruma düşebilir
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