Savaşçı bu hafta neden yok? Savaşçı yeni bölüm ne zaman başlıyor? Savaşçı 97. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Savaşçı 96. son bölüm sonrası, izleyenler 97. bölümü bekliyordu. Ancak, Savaşçı 97. bölüm Pazar akşamı yayımlanmadı. 'Savaşçı neden yok bu hafta?' sorusu da araştırılmaya başladı. Son bölümde Kılıç Timi'ne kurulan tuzak ekrana gelmişti. Savaşçı 97. bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte tüm soruların yanıtı...

Savaşçı dizisi 97. bölümü 22 Mart Pazar günü yayımlanmadı. Savaşçı yeni bölüm ne zaman? Bomba yüklü aracın infilak etmesi ile Yörük Haydar'a ne olduğu merak konusu olmuştu. Yaşananların ardında harekete geçen Kılıç Timi'ni ise binbir zorluk bekliyor. Savaşçı 97. bölüm ne zaman başlıyor? Savaşçı 96. bölüm izle...

SAVAŞÇI BU HAFTA NEDEN YOK?

Yeni tip koronavirüs olan Covid-19'un salgın haline gelerek çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olmasıyla Türkiye'de çeşitli önlemler alınmaya başladı. Bu bağlamda birçok dizi ekibi de kısa süreliğine çekimlere ara verdi. Söz konusu dizilerden biri olan Savaşçı da çekimlere ara verdi ve 22 Mart 2020 Pazar günü de dahil olmak üzere bir süre ekranlarda olmayacak. Fakat dizinin hangi tarihte yeniden yayın hayatına döneceği ise belli değil.

Savaşçı 96. son bölüm full izle...

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Haydar'ın Türk Üssü'nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar'ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak Timi bekleyen önemli bir tehlike vardır. Yüzbaşı Kağan'ın hayatı tehlikededir. Peki, Kılıç Timi'ni bekleyen tehlike nedir?