Savaşçı başlıyor mu? Savaşçı konusu nedir? Savaşçı oyuncuları kimler? Savaşçı yeni sezonu ile dönüyor! Yeni sezonu ile ekranlara gelecek olan Savaşçı dizisinin bu akşam 97. bölümü yayınlanacak. Sevilen kadrosu ve konusu ile Savaşçı hakkında merak edilenler haberimizde. Savaşçı oyuncuları kimler? Savaşçı yeni sezon ne zaman?

Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı 13 Eylül tarihi itibari ile yeni sezonuyla dönüyor. Yeni sezonun ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizinin oyuncuları kimler?

SAVAŞÇI BAŞLIYOR MU?

Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı, bu akşam itibari ile ekranlara dönüyor.

SAVAŞÇI OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Murat Serezli, Berk Oktay, Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Savaşçı 97. bölümü ile devam ediyor. Başarılı dizi geçtiğimiz sezonun oyuncu kadrosunu bu yıl da korumayı başardı.

SAVAŞÇI YENİ SEZON OYUNCULARI

Berk Oktay (Yüzbaşı Kağan Bozok)

Murat Serezli (Albay Halil İbrahim Kopuz)

Sarp Levendoğlu (Yüzbaşı Haydar Bozkurt)

Gaye Turgut Evin (Teğmen Çiğdem Ülgen)

Doğan Bayraktar (Üstçavuş Selçuk Yenilmez)

Ali Tarık Fındık (Astsubay Çavuş İlyas Karaca)

Sertan Erkaçan (Üsteğmen Fazıl Batur Gökbudak)

Serhat Nalbantoğlu (General)

Ersin Olgaç (Doğan Bayındır)

Nazan Diper (Selver Bozok)

Ogeday Girişken (Astsubay Çavuş Demir Döğer)

Anıl Altınöz (Merlin)

Serkan Kuru (Astsubay Başçavuş Ali Çekiç)

Şahverdi Ali Eren (Seyfi)

Esma Soysal (Başak)

Bahadır Buyruk (Astsubay Çavuş İlhan Yazır)

Yiğit Anıl Dinkçi (General Emir Astsubay)

Melih Akdemir (Ersin)

Eylül Toros (Burcu Hemşire)

Elit Andaç Çam (Gökçen)

Belma Mamati (Esin Kutalmış)

Zerrin Sümer (Akkız Bozkurt)

Alp Öyken (Emekli General Mehmet Arif Kırlangıç)

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay (d. 28 Ekim 1982, Ankara) Türk aktör ve manken.

2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye cıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı. Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. Star TV'de yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırdı. Fox (Türkiye)'de Savaşçı dizisinde başrol oynuyor.

Filmografi:

2007-2008 Tatlı Bela Fadime

2008-2009 Akasya Durağı

2009-2012 Arka Sokaklar (dizi)

2010-2010 Umut Yolcuları

2012-2013 Alev Alev

2013-2014 Benim Hala Umudum Var

2014 Aşktan Kaçılmaz

2015 İlişki Durumu: Karışık

2016 İlişki Durumu: Evli

2017 Savaşçı

Ödülleri ve adaylıkları

2016 7.KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Erkek Oyuncu İlişki Durumu: Karışık

Yeditepe Üniversitesi 4.Dilek Ödülleri Yılın En İyi Komedi Erkek Oyuncusu

Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

5.Fashion Tv Moda Ödülleri Yılın En Moda Dizi Çifti (Ayşegül & Can)

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

25 Aralık 1981'de Ankara'da doğmuştur.

Ortaokula kadar Ankara'da yaşayan Sarp Levendoğlu, ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşir. İstanbul'da Saint Beniot Lisesi'ne kayıt olan Sarp Levendoğlu, buradaki eğitimini tamamlar.

Lise yıllarından itibaren yakın olarak oyunculukla ilgilenen Sarp Levendoğlu, tiyatroya başladı.

Lisede bir çok tiyatroda yer alan Sarp Levendoğlu, liseyi bitirdikten sonra Görsel İletişim Tasarım Bölümü'ne kayıt oldu. Fakat bölümünden memnun olmayan Sarp Levendoğlu, Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümüne girmiş ve burada eğitimini tamamlamıştır.

Mustafa Altıokların yeğeni olan Sarp Levendoğlu, ilk olarak Gece Gündüz dizisinde rol almıştır. Ardından Emret Komutanım dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştır.

Mor Menekşeler ve Lise Defteri gibi dizilerde rol alan Sarp Levendoğlu, en büyük çıkışını Küçük Ağa dizisinde canlandırdığı Ali karakteriyle yakalamıştır.

"O Şimdi Asker" filminde yunan asker rolüyle karşımıza çıkan Sarp Levendoğlu ardından "Lise Defteri" adlı dizide rol almıştır. Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu oğlak burcudur.

Emret Komutanım adlı dizide hem oyunculuk hem de yönetmenlik yapan Sarp Levendoğlu, ardından oyuncu olarak yer aldığı Kanal D'de ekranlara gelen "Küçük Ağa" dizisindeki rol arkadaşı "Birce Akalay" ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlenmiştir.

2017 yılında Derya Şensoy ile adı anılan Levendoğlu, Birce Akalay ile boşanma yoluna gitmiştir.

Filmografi

Küçük Ağa (Ali)

Böyle Bitmesin (Serkan)

Galip Derviş (Hilmi Çalışır)

Sakarya Fırat (Altan Batur)

Mor Menekşeler (Kabadayı Arif)

Kalp Ağrısı (Hasan)

Kirli Beyaz (Yekta)

Altın Kızlar

Uygun Adım Aşk (Aynı zamanda yönetmen)

Gece Gündüz (Aslan Aydemir) (Aynı zamanda yönetmen)

Yasak Elma

Zeliha'nın Gözleri (Rehan)

Emret Komutanım (Levent) (Aynı zamanda yönetmen)

Çınaraltı (İbrahim)

Lise Defteri (Mehmet)

Emret Komutanım Şah Mat/ film (Levent)

O Şimdi Asker (yunan asker)

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

Esat Murat Serezli Türk sinema ve dizi oyuncusu.

İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro ve sinema sanatçıları Metin Serezli ve Nevra Serezli nin oğludur Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde okudu. Okul yıllarından tibaren 3D Animasyon, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Çalışırken, zaman zaman oynadığı reklamlarla gittikçe daha çok dikkat çeker oldu. Profilo Küçük Ev Aletleri için çektiği 4 reklam başarı kazandı, yıllarca hatırlanan, en sevilen reklamlardan oldu. Kristal Elma kazandı. Hemen ertesi sene Axess için yarattığı Komiser Kemal tiplemesi de büyük beğeni topladı ve o reklamlar da Kristal Elma kazandı.

Ekran önü macerası gittikçe hızlanan Murat Serezli, kamera arkasında yapmakta olduğu özel efekt, 3 boyutlu animasyon ve yönetmenlikten bir miktar uzaklaşarak oyunculuk ve sunuculuk yapmaya yöneldi.Birçok sinema filmi, dizi ve sitcomun ardından, "Av Mevsimi Ve Devrim Arabaları "'ndaki drama performansları ününü arttırmasına yetti. Özel gecelerde sunucukları ve reklam seslendirmeleri ile de bilinen oyuncu, İyi Beslen Mutlu Yaşa adlı programın ardından, 2013 yılında da Atv'de Kapanmadan Kazan programını sunmaya başladı.

Rol aldığı diziler

Yeter

Böyle Bitmesin

Sevdaluk

M.U.C.K.

Yalan Dünya

Sihirli Annem

Türk Malı

Çılgın Kanal

Teyzanne

Derman

Tatlı Bela Fadime

Hayat Bilgisi

İşler Güçler

Savaşçı

Kısmi Filmografisi

Şeytan Çıkmazı

Deliormanlı

Ertugrul 1890 (Japonca adı: Kainan 1890)

Görkemin Yakışıklılığı

Senin Hikayen

Seni Seviyorum Adamım

Süper Türk

Eyvah Eyvah 3

Eyvah Eyvah 2

Will (Amerikan yapımı)

Av Mevsimi

Herkes Mi Aldatır?

Gelecekten Bir Gün

Kirpi

Devrim Arabaları

Kurbanlık

Görev Kıbrıs

İş arıyoruz

Gelecekten Bir Gün (Rol: Salim Bey)

Pişt (2015)

Dağ 2 (2016)