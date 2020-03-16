Savaşçı 97. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Savaşçı 96. bölüm izle Savaşçı 96. bölüm Pazar akşamı ekrana geledi. Heyecanla beklenen Savaşçı 97. bölüm fragmanı yayımlandı mı araştırılıyor. Son bölümde, bomba yüklü aracın infilak etmesi ile Yörük Haydar'ın akıbeti merak konusu olmuştu. Savaşçı son bölümde neler oldu? Savaşçı 97. bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

Savaşçı dizisinde, Kılıç Timi'ni zorlu bir mücadele bekliyor. Yüzbaşı Kaan namlunun ucundadır. Öte yandan Tim, kendilerine kurulan tuzaktan kurtulabilecek mi? Savaşçı 96. bölüm, 97. yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 97. BÖLÜM FRAMANI YAYIMLANDI MI?

Kılıç Timi, büyük bir operasyona başlarlar. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa, bu sırada karargahta onlardan gelecek haberi bekler. Ansızın beklenmedik bir tuzağa çekilen Tim ve özellikle Yüzbaşı Kaan, içine düştükleri durumdan çıkabilecekler mi? 96. bölümün ardından merakla beklenen Savaşçı dizisinin 97. bölüm fragman henüz yayımlanmadı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Haydar'ın Türk Üssü'nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar'ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür.