Savana sözleri! Motive - Savana şarkı sözleri! 'Savana' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Motive'nin yeni albümü çıktı! Albümün ilk şarkısı Savana'nın sözleri merak edildi. Kısa sürede yüksek izlenme ve beğeni sayısına ulaşan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki, Motive - Savana şarkı sözleri! 'Savana' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! İşte detaylar...

Motive - Savana şarkısının tüm sözleri haberimizde... Şarkı 21 Ocak 2022 tarihinde çıkmıştır. Youtube'da kısa sürede 45 bin izlenme ve 2 bin beğeni almıştır. Şarkı sözleri sizlerle...

MOTİVE - SAVANA SÖZLERİ

[Kısım 1]

İzmir Savana, İstanbul havana

Küllükte kül, yerde kanımız kalmaz

Gezdi tüm bozkırda, kurtlarım kanla, bak

Her taraf buğulu, bak, her yer apartman

Herkes ağlardı, biz attık kahkaha

Gangsta bebek, bi' kere silah patlat

Pop it lan valla, sana davranmam kaba

Arkadaş yok; hepsi kuzen, akraba

İzmir Savana, İstanbul Havana

Harbi elim hâlâ tertemiz, mama

Dünyayı anladım, anlattım ama pek anlayan olmadı, boynu günaha

Demiş ya "Karışmaz şaka ve kaka"

Kim dese karışmış hem de her dak'ka

Hatırla, İstanbul tam yedi tepe ama birleşmez

Ayrı bak iki yaka

[Köprü]

Ah (U-uh)

Daha iyi hissedemiyorum

Daha fazla güç istemiyorum

[Kısım 2]

Tanıdığım tek papa benim Big Poppa

Ederim devam, "Dur" dese de papa

Bi' kere de dinle, davranma Glock'a

Yoksa Mortal Kombat; blaka, blaka, blaka

Eritir buz o codein kabı, brata

Olmak ister shooter kardeşlerim, hata

Konuş yoksa aile mensubu hatta

Yaka paça attım, oysa temiz kafa

Rafa kaldır kötü manzara rafa

İstanbul Havana, İzmir Savana

Vahşi yerde normal yok hiç, hep anormal

Geliştik, üzülmek yaradı baba

Kapalı kafalar, yaşadık ama geliştik içten içe anlayamadan

Uçtuk, yurdum yerim düşün ne hâlde

Yükseldim birden sen yakalayamadan

[Nakarat Kısmı]

İzmir Savana, İstanbul Havana

Bardaklar kırık, ilişkinin sonu berbat bram

Bırakırım hep ağır hasar

Taşıyamadım, kalbim ağır

Vahşiliğim kalbimden gelir

Vahşiliğim kalbimden gelir

Ölebilirim uyanmazsam

(OsmanCello)

[Nakarat Kısmı]

İzmir Savana, İstanbul Havana

Bardaklar kırık, ilişkinin sonu berbat bra'm

Bırakırım hep ağır hasar

Taşıyamadım, kalbim ağır

Bırakırım hep ağır hasar

Vahşiliğim kalbimden gelir

Vahşiliğim kalbimden gelir

[Kısım 3]

Çevremi sağlar kırgın kal*aklar

Vere brok dostluklar

Her yeri kaplar enerji ve auram ''run!''

Dene hadi vermem kan

Çevremi sağlar kırgın kal*aklar

Vere brok dostluklar

Her yeri kaplar enerji ve auram ''run!''

Dene hadi, vermem kan

[Köprü]

Herkes kovalardı drug, money; isteğim saf money

Yeni ayakkabılar ve yeni enerji tatlım

Şu anda hissettiğiniz yeni enerji, yeni tutundum

Salmaktan anlamazdım, yeni eklendi bana bu tatlım

[Nakarat Kısmı]

İzmir Savana, İstanbul Havana

Bardaklar kırık, ilişkinin sonu berbat bra'm

Bırakırım hep ağır hasar

Taşıyamadım, kalbim ağır

Bırakırım hep ağır hasar

Vahşiliğim kalbimden gelir

Vahşiliğim kalbimden gelir

Ölebilirim uyanmazsam

[Şarkı Sonu]

İz-İz-İzmir Savana, İstanbul Havana

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