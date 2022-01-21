Savana sözleri! Motive - Savana şarkı sözleri! 'Savana' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Motive'nin yeni albümü çıktı! Albümün ilk şarkısı Savana'nın sözleri merak edildi. Kısa sürede yüksek izlenme ve beğeni sayısına ulaşan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki, Motive - Savana şarkı sözleri! 'Savana' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! İşte detaylar...
Motive - Savana şarkısının tüm sözleri haberimizde... Şarkı 21 Ocak 2022 tarihinde çıkmıştır. Youtube'da kısa sürede 45 bin izlenme ve 2 bin beğeni almıştır. Şarkı sözleri sizlerle...
MOTİVE - SAVANA SÖZLERİ
[Kısım 1]
İzmir Savana, İstanbul havana
Küllükte kül, yerde kanımız kalmaz
Gezdi tüm bozkırda, kurtlarım kanla, bak
Her taraf buğulu, bak, her yer apartman
Herkes ağlardı, biz attık kahkaha
Gangsta bebek, bi' kere silah patlat
Pop it lan valla, sana davranmam kaba
Arkadaş yok; hepsi kuzen, akraba
İzmir Savana, İstanbul Havana
Harbi elim hâlâ tertemiz, mama
Dünyayı anladım, anlattım ama pek anlayan olmadı, boynu günaha
Demiş ya "Karışmaz şaka ve kaka"
Kim dese karışmış hem de her dak'ka
Hatırla, İstanbul tam yedi tepe ama birleşmez
Ayrı bak iki yaka
[Köprü]
Ah (U-uh)
Daha iyi hissedemiyorum
Daha fazla güç istemiyorum
[Kısım 2]
Tanıdığım tek papa benim Big Poppa
Ederim devam, "Dur" dese de papa
Bi' kere de dinle, davranma Glock'a
Yoksa Mortal Kombat; blaka, blaka, blaka
Eritir buz o codein kabı, brata
Olmak ister shooter kardeşlerim, hata
Konuş yoksa aile mensubu hatta
Yaka paça attım, oysa temiz kafa
Rafa kaldır kötü manzara rafa
İstanbul Havana, İzmir Savana
Vahşi yerde normal yok hiç, hep anormal
Geliştik, üzülmek yaradı baba
Kapalı kafalar, yaşadık ama geliştik içten içe anlayamadan
Uçtuk, yurdum yerim düşün ne hâlde
Yükseldim birden sen yakalayamadan
[Nakarat Kısmı]
İzmir Savana, İstanbul Havana
Bardaklar kırık, ilişkinin sonu berbat bram
Bırakırım hep ağır hasar
Taşıyamadım, kalbim ağır
Vahşiliğim kalbimden gelir
Vahşiliğim kalbimden gelir
Ölebilirim uyanmazsam
(OsmanCello)
[Nakarat Kısmı]
İzmir Savana, İstanbul Havana
Bardaklar kırık, ilişkinin sonu berbat bra'm
Bırakırım hep ağır hasar
Taşıyamadım, kalbim ağır
Bırakırım hep ağır hasar
Vahşiliğim kalbimden gelir
Vahşiliğim kalbimden gelir
[Kısım 3]
Çevremi sağlar kırgın kal*aklar
Vere brok dostluklar
Her yeri kaplar enerji ve auram ''run!''
Dene hadi vermem kan
Çevremi sağlar kırgın kal*aklar
Vere brok dostluklar
Her yeri kaplar enerji ve auram ''run!''
Dene hadi, vermem kan
[Köprü]
Herkes kovalardı drug, money; isteğim saf money
Yeni ayakkabılar ve yeni enerji tatlım
Şu anda hissettiğiniz yeni enerji, yeni tutundum
Salmaktan anlamazdım, yeni eklendi bana bu tatlım
[Nakarat Kısmı]
İzmir Savana, İstanbul Havana
Bardaklar kırık, ilişkinin sonu berbat bra'm
Bırakırım hep ağır hasar
Taşıyamadım, kalbim ağır
Bırakırım hep ağır hasar
Vahşiliğim kalbimden gelir
Vahşiliğim kalbimden gelir
Ölebilirim uyanmazsam
[Şarkı Sonu]
İz-İz-İzmir Savana, İstanbul Havana