SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Altuğ'a, Bölge Müdürü Yücel Velioğlu kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Altuğ, ziyarette Velioğlu'na SATSO tarafından hazırlanan "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı" kitabını hediye etti.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Altuğ, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Altuğ, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları", yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" ve Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" ve Sefa Karacan'ın "Renklerin dansı" fotoğraflarına oy verdi.

Altuğ, emeği geçenleri tebrik ederek, "Oyladığım fotoğraflar, daha çok milli değerlerimizi ön plana çıkarmış fotoğraflardı. Yaşam kategorisinde sürdürülebilir yeşil enerjiyi temsil eden rüzgar türbini fotoğrafını çok sevdim. Fotoğrafçılık sanatı açısından da önemli bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Hepsi çok güzel fotoğraflar. Bakalım hangileri ön plana çıkacak, oylama sonunda hep beraber göreceğiz." diye konuştu.