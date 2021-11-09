Saruhanlı'nın Gençlik Merkezi, Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi Mecliste

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin arasında imzalanan ön protokolle ortak proje şeklinde hayata geçirilecek olan yer altı otoparkı, gençlik merkezi ve kent meydanı projesi, meclisten geçti. Başkan Cengiz Ergün, güzel bir yatırımı Saruhanlı'ya kazandıracaklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kasım ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda Saruhanlı Yer altı Otoparkı, Gençlik Merkezi ve Kent Meydanı Projesi hakkında bilgi verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, şunları söyledi: "Saruhanlı Belediyemizle birlikte yapacağımız yeraltı otoparkı, gençlik merkezi ve kent meydanı projemizle ilgili olarak Zeki Başkanımız ile ön protokol imzaladık. Bugün de meclis gündem maddelerimizde yer alıyor. İnşallah güzel bir yatırımı Saruhanlı'mızda hayata geçireceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "

Saruhanlı Belediye Başkanı Bilgin'den Başkan Ergün'e Teşekkür

Konu ile ilgili söz alan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin de, "Bunu daha önce birebir görüşmemizde önemini arz etmiştik. Saruhanlı ilçemizde büyük bir otopark sorunu vardı. Bununla ilgili yapmış olduğunuz katkılardan dolayı Saruhanlı'da yaşayan vatandaşlarımız adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Cengiz Topel Caddesi ve sokakları ile ilgili de teknik arkadaşlar geldi, ilgileniyorlar. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından madde, komisyonlara sevk edildi.

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