Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüste 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu ele geçirildi
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Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüste 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu ele geçirildi

20.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:48
Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüste 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu ele geçirildi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüsün çeşitli yerlerine zulalanmış 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu ele geçirildi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüsün çeşitli yerlerine zulalanmış 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarp Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Rus uyruklu vatandaş R.R'nin kullandığı minibüste şüphe üzerine arama yaptı. Ekiplerce X-Ray cihazından geçirildikten sonra arama hangarında yapılan detaylı aramada toplamda bin 289 pakette 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu bulundu. Rus uyruklu sürücü R.R. gözaltına alınırken, kaçak hibrit salatalık tohumlarına el konuldu.

Ele geçirilen hibrit salatalık tohumlarının piyasa değerinin yaklaşık 343 bin 97 Lira 85 kuruş olduğu bildirildi. - ARTVİN

Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüste 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüste 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda bir minibüste 771 bin 500 adet hibrit salatalık tohumu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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