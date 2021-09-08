Sarp Levendoğlu sevgilisi kim? Sarp Levendoğlu kaç yaşında?

Bir dönem başarılı yapımlarda rol alan Sarp Levendoğlu hakkında çıkan son haberlerin ardından Sarp Levendoğlu sevgilisi kim? sorusuna yanıt arandı. Peki, Sarp Levendoğlu kimdir, kaç yaşında?

Sarp Levendoğlu sevgilisi kim? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. En son Savaşçı ve Küçük Ağa dizilerinde canlandırdığı karakterleriyle akıllarda yer eden oyuncu Sarp Levendoğlu'nun özel hayatına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Sarp Levendoğlu kaç yaşında?

SARP LEVENDOĞLU SEVGİLİSİ KİM?

39 yaşındaki başarılı oyuncu Sarp Levendoğlu, gönlünü kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden Neslican Tay'ı canlandıran 24 yaşındaki Naz Çağla Irmak'a kaptırdı. Irmak, aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Yeni filmi için saçlarını kazıtmasıyla alkış toplayan 24 yaşındaki Naz Çağla Irmak, Instagram hesabından Levendoğlu'na sarıldığı bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu. 39 yaşındaki Levendoğlu ise yeni ilişkisiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Çiftin arasındaki 15 yaş farkı ise dikkatlerden kaçmadı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İşte çiftin aşk paylaşımı: