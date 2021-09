Sarp Akkaya kimdir? Evlilik Hakkında Her Şey Sarp Akkaya kaç yaşında, nereli? Sarp Akkaya biyografisi!

Fox Tv'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam ilk bölümüyle izleyicisini ekrana kiltileyecek. Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde oynayan Sarp Akkaya'nın hayatı merak edildi. Peki, Sarp Akkaya kimdir? Evlilik Hakkında Her Şey Sarp Akkaya kaç yaşında, nereli? Sarp Akkaya mesleği nedir? Sarp Akkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SARP AKKAYA KİMDİR?

Sarp Akkaya, 13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul Moda'da yaşayan memur bir ailenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Oyuncu Esra Akkaya ablası ve Kaya Akkaya adında ikiz erkek kardeşi vardır.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun 2001 yılında oldu. Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra" ardından Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6.Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" isimli tiyatro oyunlarda oynadı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü son sınıf öğrencisi iken Sarp Akkaya okul arkadaşı Onur Bayraktar ile birlikte "Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.

1995 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in Sema Okay ile birlikte yaptığı "Bizim Aile" dizisinde oyunculuğa başladı. Bu dizide, Ergun Köknar, Jeyan Mahfi Tözüm, Mine Çayıroğlu, Kerim Afşar, Toprak Sergen, Devrim Nas, Kaya Akkaya, Civan Canova, Ferdi Akarnur, Zafer Önen, Bülent Şakrak ve Hakan Vanlı gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı. 2009 - 2010 yılları arasında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Ezel" adlı dizide Tevfik karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Dizinin belli başlı rollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Berrak Tüzünataç, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, İsmail Filiz, Salih Kalyon gibi oyuncular rol aldı.

2007 yılının Kasım ayında konservatuar mezunu bir grup oyuncu tarafından, Serdar Akar'ın süpervizörlüğünde kurulan "Tiyatroadam" kurucuları arasında oldu

2010 yılında ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya ile birlikte "AKKAdemi Tiyatro" adında bir eğitim kurumu ve tiyatro kurdular.

DİZİ VE FİLMLERİ

Sarp Akkaya, 2012 yılında "Suskunlar" adlı dizide başrolü Murat Yıldırım ile paylaşırken diğer rollerde Aslı Enver, Berk Hakman ve Pelin Akil oynamıştır.

2015 yılında "Racon" adlı dizide başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer rol aldı.

17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı Sinema filminin yönetmenliğini Barış Atay Mengüllüoğlu yaparken aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.

2015 yılının Eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Evli ve Öfkeli" adlı dizide Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Ayça Erturan ve Sarp Akkaya, Serkan Altunorak başrolde oynadı.

Rol aldığı oyunlar

Markalı Hava

Albay Kuş

Devenin Hörgücü Yamuk Olur

Diziler

Evlilik Hakkında Her Şey - 2021-

Saygı - 2021

Çukur - 2021 (Şahram)

Ayak İzleri - 2021 (Burhan)

Ferhat ile Şirin - 2019 (Cemal)

Kurşun - 2019 (Aydın Kara)

Söz - 2018-2019 (Dragan Ratkoviç)

Evli ve Öfkeli - 2015-2016 (Murat)

Racon - 2015 (Recep Güldağ)

Muhteşem Yüzyıl - 2013-2014 (Atmaca)

Şubat - 2013 (Lodos)

Suskunlar - 2012 (Sarı)

Mavi Kelebekler

Ezel - 2009-2011 (Tevfik Zaim)

Gece Gündüz - 2008

Sürgün Hayatlar

Şöhret Okulu

Ertelenmiş Hayatlar

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007 (Servet)

Beni Unutma

Nefes Nefese - 2005

Ah Be İstanbul - 2004

Bizim Aile

Filmler

Sen Ben Lenin - 2021

Beni Çok Sev - 2021

7. Koğuştaki Mucize - 2019

Kaybedenler Kulübü Yolda - 2018

Kötü Çocuk - 2017

Martıların Efendisi - 2017

Eksik - 2015

El Yazısı - 2012

Labirent - 2011

Firar - 2011

Seslendirmeler

Dante (Kurtlar Vadisi Irak) 2006

Oktay (Arka Sıradakiler) 2007-2010/ 1-121

