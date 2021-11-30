Saros Körfezi'nde fırtına nedeniyle deniz taştı

Saros Körfezi'nde şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı.

Dünden bu yana devam eden fırtına etkisini arttırdı.

Erikli sahilinin merkezinde bulunan oteli su bastı. Otelin önünde kumsaldaki büyük şemsiyeler ve şezlonglar, dalgaların şiddetiyle sürüklendi. Ayrıca bu kısımdaki restoranın duvarları yıkıldı.

Su baskını nedeniyle otelde hasar oluştu.

Otelin sahiplerinden Mustafa İşçimen, AA muhabirine, doğal afet yaşandığını söyledi.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarını sıklıkla yapması gerektiğini belirten İşçimen, "Otelimizde ciddi hasar oluştu. Çok şükür can kaybı yok. Şiddetli rüzgar dalgaları yükseltti ve su baskınına neden oldu. Otelin bodrum katı restoran ve depo kısmını su bastı. Çok üzgünüz. Keşan Belediyesi afetin il anından itibaren yanımızdaydı, bizlere yardımcı oldular teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yayla sahilinde yol çöktü, tekneler battı

Yayla sahilinde de fırtına nedeniyle deniz taştı. Bazı yollarda çökmeler oluştu, denizde demirli tekneler battı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yayla ve Erikli sahillerinde belediye ekiplerinin vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

Edirne Valiliği, DSİ ve İl Özel İdaresi ile iş birliği içerisinde olduklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemize ait itfaiye, vidanjör ve diğer iş makineleri ile vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Erikli ve Yayla sahilimizde sürüklenen ve batan teknelerin sahiplerini tespit etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz mücavir alanlardaki evlerini kontrol etmeleri. Bir ihtiyaçları varsa bize iletmeleri. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Enez sahilinde de deniz suyu yerleşim alanına kadar ulaştı, bazı evleri su bastı.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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