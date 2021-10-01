Sarkozy'ye Yolsuzluktan 1 Yıl Hapis Cezası - Haberler
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Sarkozy'ye Yolsuzluktan 1 Yıl Hapis Cezası

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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de katıldığı cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında faturalarda sahtecilik yaparak "yasadışı finansman elde etmek" suçundan yargılandığı davada 1 yıl hapsi cezasına çarptırıldı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de katıldığı cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında faturalarda sahtecilik yaparak "yasadışı finansman elde etmek" suçundan yargılandığı davada 1 yıl hapsi cezasına çarptırıldı. Gelişmeleri VOA Türkçe Paris muhabiri Arzu Çakır bildiriyor

Sarkozy'ye Yolsuzluktan 1 Yıl Hapis Cezası
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Sarkozy'ye yasa dışı finansman sağlamaktan 1 yıl ev hapsi cezası verildi

Sarkozy'ye yasa dışı finansman sağlamaktan 1 yıl ev hapsi cezası verildi

 Son dakika haber | Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsi...

Son dakika haber | Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsi...

 Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu

Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu
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Haber: Sarkozy'ye Yolsuzluktan 1 Yıl Hapis Cezası - Haberler
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