Şarkışla'nın tescilli kilimlerinin yaşatılması için çalışma yürütülüyor - Haberler
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Şarkışla'nın tescilli kilimlerinin yaşatılması için çalışma yürütülüyor

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Kültür Sanat

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş tescilli kilimlerin yaşatılması için çalışma başlatıldı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş tescilli kilimlerin yaşatılması için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2019'da Şarkışla Kaymakamlığı'nın girişimleri ile tescillenen birbirinden farklı desenlere sahip kilimlerin üretimi, açılan kurslarla yaygınlaştırılıyor.

Çeşitli ölçülerde ahşap veya metal tezgahlarda, çözgü ve atkıda yün iplik kullanılan, ağırlıklı geometrik desenlerin simetrik dokunduğu Şarkışla kiliminde bitki ve hayvan sembolleri elle dokunuyor, al, mavi, yeşil, siyah ve turuncu renkler tercih ediliyor.

Düz ve sicim olmak üzere iki teknikte dokunan Şarkışla kilimi, altıgen, akrep, çengel, eli belinde, göz, koçboynuzu, kurtağzı, pıtırak, nazarlık, suyolu gibi desenlerle isimlendiriliyor.

Yöre adı ile ünlenmiş folklor ürünü olan Şarkışla kilimi, desen zenginliği ve dokuma tekniği ile üretiminde ustalık gerektiriyor.

Şarkışla Kaymakamlığı koordinatörlüğünde İlçe Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kurslarda yaşatılan kilimler, sipariş üzerine dokunarak sahiplerine teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, Şarkışla kiliminin yüzyıllar öncesine uzanan önemli bir kültür olduğunu belirtti.

Bu kültürel değerin yeni nesillere aktarılması için İŞKUR desteği ile kilim kursu açtıklarını aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Birkaç dönemdir 20 kursiyerimiz burada eğitim alıyor ve Şarkışla kilimini öğreniyor. Şarkışla kilimi Osmanlı döneminde de çok önemli bir değere sahipti. Araştırmalarımız sonrası biz bu değeri öğrendikten sonra tescil işlemlerine başladık. Şarkışla kilimine coğrafi işaret alarak tescil ettirdik ve şu anda Şarkışla kiliminin yaygınlaşması ve yeni nesillere aktarılması maksadı ile bu şekilde atölyemizde kurslar düzenliyoruz. Kursiyerlerimize hem ek gelir oluyor hem de bunun biraz daha ticarileşmesini sağlamak için katkı sağlıyoruz."

Şarkışla'nın tescilli kilimlerinin yaşatılması için çalışma yürütülüyor

Şarkışla'nın tescilli kilimlerinin yaşatılması için çalışma yürütülüyor

Şarkışla'nın tescilli kilimlerinin yaşatılması için çalışma yürütülüyor

Şarkışla'nın tescilli kilimlerinin yaşatılması için çalışma yürütülüyor

Şarkışla'nın tescilli kilimlerinin yaşatılması için çalışma yürütülüyor
AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şarkışla'nın tescilli kilimlerinin yaşatılması için çalışma yürütülüyor - Haberler
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