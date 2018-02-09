Şarkışla'dan Zeytin Dalı Harekatı'na Anlamlı Destek

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kızılcakışla Fatih Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla Fetih Suresi okuyup, Türk bayrağı dağıttı.

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere manevi destek sürüyor. Şarkışla ilçesinde Kızılcakışla Fatih Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla Fetih Suresi okuyup, Türk bayrağı dağıttı. Kızılcakışla köy sakinleri kadınlar ise Mehmetçik için çorap ve bere ördü. Yapılan etkinliği Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da katıldı.

Okul Müdürü Yusuf Doğan askerlere destek olmak amacıyla böyle bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek,"Etkinlikteki asıl amacımız yavrularımıza bayrak sevgisini aşılamaktır. Sembolik olarak öğrencilerden 25 kuruş para topladık. Belki yapılan bu bereler çoraplar askerlerimiz tarafından giyilmeyecek ancak biz burada Tekalifi Milliye ruhunu yaşatmış olacağız." dedi. - SİVAS