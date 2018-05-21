Şarkışla'da Tyçp İşçileri İşbaşı Yaptı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında kura çeken işçiler işbaşı yaptı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında kura çeken işçiler işbaşı yaptı.
Şarkışla Belediyesinde göreve başlayan 100 işçi, mahalle ve mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı.
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, TYÇP kapsamında belediyelerinde görev yapacak işçilere yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Başkan Oğuz, belediyede TYÇP kapsamında alınan işçilerden meslek sahibi olmayanları temizlik, kalifiye olan işçileri de farklı alanlarda çalıştırılacaklarını söyledi.