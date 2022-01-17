Şarkısındaki ifadeleri nedeniyle Sezen Aksu'ya tepki - Haberler
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Şarkısındaki ifadeleri nedeniyle Sezen Aksu'ya tepki

AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Milli Beka Hareketi üyeleri, "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yönelik ifadeler kullanan Sezen Aksu'ya tepki gösterdi.

Milli Beka Hareketi üyeleri, "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yönelik ifadeler kullanan Sezen Aksu'ya tepki gösterdi.

Aksu'nun Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan grup, basın açıklaması yapmak istedi.

Güvenlik güçlerinin izin vermediği gruptakiler, sanatçının evinin yakınındaki meydana giderek basın açıklaması yaptı.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, şarkısında Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya "cahil" ifadesini kullanan Sezen Aksu'nun sözlerine tepki göstermek için toplandıklarını söyledi.

Aksu'nun, Allah'ın yarattığı ilk insanlar olan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yönelik hakareti kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Şahin, "Bazı sözde sanatçılar sanat yaptığını zannederek milli ve manevi damarları tıkamak, dini değerlere hakaret etmek için birbirleriyle yarış içine girdi" dedi.

Şarkısındaki ifadeleri nedeniyle Sezen Aksu'ya tepki

Şarkısındaki ifadeleri nedeniyle Sezen Aksu'ya tepki

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AA / Metin Yüksel Kaya - Son Dakika Haberleri

Sezen Aksu, Kanlıca, Milli, Güncel, Haber

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