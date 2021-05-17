Şarkılar Bizi Söyler konuğu Derya Uluğ kimdir? Derya Uluğ kaç yaşında?
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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Derya Uluğ kimdir? Derya Uluğ kaç yaşında?

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Derya Uluğ kimdir? Derya Uluğ kaç yaşında?
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Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Derya Uluğ araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Derya Uluğ kimdir, kaç yaşında? Derya Uluğ nereli, mesleği nedir? Derya Uluğ hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Derya Uluğ Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Derya Uluğ merak edildi. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Derya Uluğ kimdir, kaç yaşında? Derya Uluğ nereli, mesleği nedir? Derya Uluğ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER DERYA ULUĞ KİMDİR?

İzmir'de doğdu ve büyüdü. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni kökenli bir ailede doğmuştur. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgili olan Derya Uluğ, henüz 8 yaşındayken bir ses yarışmasına katılmıştır. Muğla Üniversitesi'nde Müzik Öğretmenliği bölümünü okuyan İzmirli şarkıcı, Haliç Üniversitesi devlet konservatuvarında yüksek lisans yapmıştır.

3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere sanatçının yanından ayrılmıştır. İlk albümünü 2016 yılında Okyanus isimli single'ı ile çıkarmıştır. Albümde Söz ve Müzik kendisine ve Asil Gök'e, düzenleme Burak Yeter'e aittir.

Derya Uluğ, 13 Kasım 2016'da düzenlenen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülünü kazanmıştır.

Diskografi

Tekliler

"Okyanus" (2016)

"Canavar" (2017)

"Sen Maşallah" (Güven Yüreyi ile birlikte) (2017)

"Nabız 180" (2017)

"Ne Münasebet" (2018)

"Ayrılığın Yükü Ağır" (2018)

"Sürgün Aşkımız" (Emrah Karaduman ile birlikte) (2018)

"Kafalar Karışık" (2018)

"Ah Zaman" (2019)

"Göremedim Bi de Sen Bak" (2019)

"Leyla & Mecnun" (Cem Belevi ile birlikte) (2020)

"Şu Saniye" (Akustik Cover) (2020)

"Perişanım Şimdi" (Akustik Cover) (2020)

''Kanunlar Gibi'' (2021)

Doğum tarihi: 21 Şubat 1986

Kaç yaşında: 35 yıl yaşında

Nereli: İzmir.

Boy: 1,66 m

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