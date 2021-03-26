Şarkıcı Zehra Gülünç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Şarkıcı Zehra Gülünç kaç yaşında, biyografisi nedir? "Cennetten Çiçek" şarkı sözl
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Şarkıcı Zehra Gülünç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Şarkıcı Zehra Gülünç kaç yaşında, biyografisi nedir? "Cennetten Çiçek" şarkı sözl

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Şarkıcı Zehra Gülünç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Şarkıcı Zehra Gülünç kaç yaşında, biyografisi nedir? 'Cennetten Çiçek' şarkı sözl

"Cennetten çiçek" şarkısıyla damga vuran pop şarkıcı Zehra Gülünç bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Peki, Şarkıcı Zehra Gülünç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Şarkıcı Zehra Gülünç kaç yaşında, biyografisi nedir? Genç şarkıcının hayatına dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

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"Cennetten çiçek" şarkısıyla damga vuran pop şarkıcı Zehra Gülünç bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Peki, Şarkıcı Zehra Gülünç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Şarkıcı Zehra Gülünç kaç yaşında, biyografisi nedir? Genç şarkıcının hayatına dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞARKICI ZEHRA GÜLÜNÇ KİMDİR?

Zehra Gülünç 6 Kasım 1998'de Mersin'de doğmuş, Türk pop şarkıcısıdır. Kırklareli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünden mezun olmuştur.
Seslendirmiş olduğu "Cennetten Çiçek" adlı şarkı ile tanınmaya başladı. 16 yaşında iken arkadaşlarının desteği ve keşfettiği sesinin güzelliği ile bir YouTube kanalı açmıştır. Açmış olduğu YouTube kanalına yüklediği Cennetten Çiçek cover'ını Ece Erken, Gülben Ergen ve Mustafa Sandal gibi birçok ünlü isim paylaşmıştır.

ŞARKICI ZEHRA GÜLÜNÇ KAÇ YAŞINDA?

"Cennet Çiçek" şarkısıyla ünlenen Zehra Gülünç 1998 doğumlu olup 23 yaşındadır.

"CENNETTEN ÇİÇEK" ŞARKI SÖZLERİ!

Bir başıma koyup gitme yar

Önümüzde baharlar var

Aldanma geçer ayazlar

Sensiz bana dünya dar

Kapanmıyor açtığın yaralar

Hesabını sorar yaradan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bi gençliğim var da

Alacaklıyım yıllardan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bi gençliğim var da

Alacaklıyım yıllardan

Bir başıma koyup gitme yar

Önümüzde baharlar var

Aldanma geçer ayazlar

Sensiz bana dünya dar

Kapanmıyor açtığın yaralar

Hesabını sorar yaradan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Diskografi

Teklileri

  • "Kop?rdıl?r Seni Benden" (Onur Bayraktar ile) (2020)
  • "Cennetten Çiçek" (2020)
  • "Cennetten Çiçek (Slow Versiyon)" (2020)
  • "Cennetten Çiçek (Trap Versiyon)" (2020)
  • "Ederin Olsun" (2020)
  • "Gurbet" (2021)
- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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