Şarkıcı Şimal'dan üzücü haber!

Bir süre önce kemoterapi tedavisi sonlanan şarkıcı Şimal, bugün öğle saatlerinde rahatsızlanarak Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. İşte ünlü şarkıcının son durumu...

Snob Magazin'in haberine göre; Bodrum ve Çeşme'de bugün ve yarın iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi.

Menajeri Esat Kaba, hastane doktorlarının Şimal'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söylediğinin altını çizdi.

Şimal, yaklaşık 3 aydır meme kanseri tedavisi görüyordu. Geçen hafta pet raporu temiz çıkan şarkıcı konserlerine Bursa ve Eskişehir'den başlamıştı.

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal'in 400'e yakın bestesi bulunuyor. İlk olarak 2012 yılında çıkış yapan şarkıcı, Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.

Şimal, tedavi sürecinde şu açıklamayı yapmıştı:

"GÜZEL GÜNLERDE ŞARKILARIMIZI HEP BİRLİKTE SÖYLEYECEĞİZ"

"Tüm kadınlarımız zamanında önlem almak ve erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli.Lütfen benim gibi yapmayın! Siz kendinizi ertelemeyin! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım. Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz . Dualarınızı eksik etmeyin..."

Kaynak: Snob Magazin