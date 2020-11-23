Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım
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Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım

23.11.2020 17:48 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:03

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" sözlerine açıklık getirdi. Çok tartışılan Öykü Gürman, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Yanlış anlaşıldım" dedi.

Şarkıcı Öykü Gürman, ateistlere yönelik ifadeleri hakkında yeni bir açıklama yaptı. Anlam karmaşası yaşadığını belirten Gürman, "Yaşadığım duygusallık içinde kelimelerin sohbetin içinden cımbızla çekilerek bambaşka bir noktaya taşınması beni çok rahatsız etti" dedi.

Gürman, Bloomberg HT'de yayınlanan Aslı Safak'la İşin Aslı programına konuk olmuş ve "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi" demişti.

YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI SAVUNDU

Sözleri tepki çeken Gürman, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını savundu.

Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım
Gürman'ın paylaşımı

Gürman açıklamasında şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir televizyon programında duygusallıkla yaşadığım kişisel bir konuyu ifade etmeye çalışırken bir anlam karmaşası yaşadım. Söylemiş olduğum cümleler yanlış ve farklı anlaşılmalara sebep olduğu için açıklama yapma gereği duydum.

"KELİMELERİMİN CIMBIZLA ÇEKİLEREK BAŞKA BİR NOKTAYA TAŞINMASI RAHATSIZ ETTİ"

Program süresince yaşadığım duygusallık içinde kelimelerin sohbetin içinden cımbızla çekilerek bambaşka bir noktaya taşınması beni çok rahatsız etti. Bir sanat insanı olarak ifade etmeliyim ki tek amaç insanları birleştirmek, birlikte tüm farklılığa rağmen yaşayabilmenin, konuşabilmenin uygarlığına ulaşmak için çaba sarf etmek olmalı! Yoksa ayrıştırmak değil.

Şu an en önemli gündemimiz pandemi olduğundan içinden geçtiğimiz süreç zaten maddi manevi hepimiz için tüketici. Birbirimizi yormanın anlamı yok diye düşünüyorum. Tüm kamuoyuna sağduyu, anlayış, sağlık ve sevgi dileğiyle…"

Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım
Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım
Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım
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