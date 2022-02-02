Şarkıcı İdo Tatlıses, 7 bin TL'lik elektrik faturasına isyan etti - Haberler Magazin
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Şarkıcı İdo Tatlıses, 7 bin TL'lik elektrik faturasına isyan etti

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, evine gelen 7 bin TL'lik elektrik faturasına isyan etti. Sosyal medya hesabından faturasını paylaşan şarkıcı "Böyle ölmem füze atın" dedi.

Ünlü isimlerin elektrik ve doğal gaz faturası isyanına İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu İdo Tatlıses de dahil oldu. Şarkıcı, evine gelen elektrik faturasını takipçileriyle paylaşıp isyan etti.

7 BİN TL ELEKTRİK FATURASI GELDİ

Geçtiğimiz sene ekim ayında uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından evine gelen 7 bin 40 TL'lik elektrik faturasının fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses, "Böyle ölmem füze atın" notunu düştü.

Şarkıcı İdo Tatlıses, evine 7 bin TL elektrik faturası gelmesine isyan etti

ÜNLÜ İSİMLER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Doğal gaz ve elektriğe gelen zamlar ünlü isimlerin de gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesaplarından paylaşım yapan Gülse Birsel, Seray Sever ve Yeşim Salkım gelen faturalara tepki göstermişti. 3+1 evde oturan Gülse Birsel, "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" diyerek 2 bin 500 TL'lik faturasını paylaşmıştı. Şimdilerde ikiz bebeklerine hamile olan Seray Sever 4 bin 100'lik faturasını yayınlayarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı İdo Tatlıses, evine 7 bin TL elektrik faturası gelmesine isyan ettiSeray Sever'in faturası

2 bin 200 TL'lik doğal gaz faturasının ardından battaniyenin altına girerek video paylaşan Yeşim Salkım ise "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız?" demişti.

Battaniye altından video çeken Yeşim Salkım, doğal gaz faturasına isyan ettiBattaniye altından video çeken Yeşim Salkım, doğal gaz faturasına isyan etti
Seray Sever gelen elektrik faturasına isyan etti: Buna sadece oha diyorumSeray Sever gelen elektrik faturasına isyan etti: Buna sadece oha diyorum
Oyuncu Gülse Birsel, gelen elektrik faturasına isyan etti: Kira tadındaOyuncu Gülse Birsel, gelen elektrik faturasına isyan etti: Kira tadında

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Ecem Altan
Ecem Altan
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İdo Tatlıses, Magazin, Haber

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