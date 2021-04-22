Şarkıcı Günel'den olay açıklamalar!

Ebru Gündeş-Reza Zarrab'ın boşanma haberleri sonrası, gözler Zarrab'ın daha önce birliktelik yaşadığı Azeri Kızı Günel'e çevrilmişti. Günel, sosyal medya üzerinden çarpıcı bir açıklama yaptı. İşte o açıklama...

Azeri Günel ve Reza Zarrab arasında yaklaşık 8 yıl süren bir ilişki olmuş ancak Reza Zarrab evlilik yolunda ilerlediği Günel'le olan ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırarak o dönem Ebru Gündeş'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Gündeş ile Zarrab'ın boşanma haberinin ardından tüm gözler Azeri kızı Günel'e çevrilmişti.

"BENİM SABRIMI ÖLÇMEYİN"

Günel, sosyal medya hesabına gelen çok sayıda yorum sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Günel, "Beni yargılamadan o¨nce kendi hayatınızı değerlendirin... Benim sabrımı o¨lc¸meyin! Yenemezsiniz ya da yıpratamazsınız! Ben acılardan, haksızlıklardan gu¨c¸lenmis¸ biriyim..." ifadelerini kullandı.

Günel'in bu sözleri Gündeş ve Zarrab'a gönderme olarak yorumlandı.

"NE GÜZEL GENÇLEŞİYORUM"

Ünlü şarkıcı, sık sık gündeme gelen estetik haberlerine de isyan etti. Günel, "Herkes kendi kapısının o¨nu¨ndeki pislikleri temizlesin ilk o¨nce. Ne gu¨zel genc¸les¸iyorum, gu¨zelles¸iyorum... Kimine go¨re de c¸irkinles¸mis¸im. Sana ne? Ona ne? Kime ne? Bakım yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin