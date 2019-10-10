Şarkıcı Ender Emek'ten Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a tepki!

10.10.2019 17:27

Single çalışması "Biz Çoktan Ayrıldık" ile büyük beğeni toplayan Ender Emek, geçtiğimiz yıl aralık ayında DMC Müzik etiketiyle yayınlanan, söz ve müziği Emirkan'a ait, "Gururum Sensin" adlı yeni şarkısıyla adından söz ettirmişti. Genç şarkıcıdan Türkiye ile ilgili tehdit paylaşımlarında bulunan ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Ender Emek, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:

"Trump'ın attığı tweet resmen itiraf. Demek ki neymiş, dış güçler Türkiye ekonomisine saldırmış. Ekonomik saldırılar olduğunda bunu ısrarla inkar edenler, ülkesini aşağılamaya çalışanlar utansın! Trump efendi unuttuğun bir şey var; Artık karşınızda eski Türkiye yok! Ülkemizi tehdit eden ABD'ye karşı devletimizin, ordumuzun ve Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız"