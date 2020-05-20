Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
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Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı

Popçu Edis, Instagram hesabından yatakta bir kadınla sarmaş dolaş pozunu paylaştı. Fotoğrafı kısa sürede silen Edis'in poz verdiği kadının şarkıcı Aybüke Albere olduğu ortaya çıktı.

20.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:35

Müzik dünyasının sevilen isimlerin Edis, dün sosyal medya hesabından bir kadınla sarmaş dolaş çekişmiş fotoğrafını paylaşarak herkesi şaşırttı. Edis'in poz verdiği kadının kim olduğu ise kısa sürede belli oldu.

PAYLAŞIMI KISA SÜREDE SİLDİ

Popçu Edis'in bir kadına sarılarak verdiği poz, magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı, gelen tepkiler sonrası fotoğrafı kaldırmak zorunda kaldı. Edis'in yakın çevresi o fotoğraftaki kadının Aybüke Albere olduğunu ileri sürerek "Neden soruyorsunuz ki? O kadın Aybüke Albere. Onu tanıyan herkes sırtındaki dövmeden bilir" dedi. Böylece Edis'in sarıldığı kadının şarkıcı Aybüke Albere olduğu kesinleşti.

Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı

SAMİMİ POZLARI ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir yakın arkadaş oldukları öğrenilen Edis ile Aybüke Albere'nin daha önce samimi bir şekilde çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı

"AYBÜKE'NİN SESİNİ HAYRANLIKLA DİNLİYORDUM"

Edis, meslektaşı Aybüke için bir röportajında "İzmir'de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13, 14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar Aybüke'nin sesini hayranlıkla dinliyordum. Benim de ergenlik zamanım, sesim kötüydü" demişti.

İşte Edis ve Aybüke'nin pozları...

Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
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