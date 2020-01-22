: Şarkıcı Celine Dion, annesini kaybettikten saatler sonra konser verdi

22.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:07

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, devam ettiği Courage Dünya Turnesi kapsamında en son konseriyle gündeme geldi. 51 yaşındaki şarkıcı, cuma günü annesinin ölümünden sadece saatler sonra sahne aldı.

KONSERİNDEN SAATLER ÖNCE ANNESİNİ KAYBETTİ

Miami'deki American Airlines Arena'da konser veren Dion, "Bu sabah erken saatlerde annemin hayatını kaybettiği haberlerini duymuşsunuzdur. Ama ben iyiyim" diyerek kendisini dinlemeye gelenlerin ağzını açık bıraktı.

"ANNEM HASTAYDI, UZUN SÜRE BİZİMLE KALAMAYACAĞINI BİLİYORDUK"

Dion sahnedeki sözlerine şöyle devam etti: "Annem 92 yaşındaydı. Uzun bir süredir hastaydı, bizimle çok uzun zaman daha kalamayacağını biliyorduk. İki gün önce ona bakan hemşirelerden telefon aldık ve kısa zamanda kaybedebileceğimizi söylediler. Çok yakın zamanda. Ve dün gece kardeşlerimle Montreal'de, onun başucundaydık. Ona hikayeler anlattık. Şarkılar söyledik. Birbirimize sarıldık. Birbirimize elveda dedik. Vefat etmeden önce annemin bizim bir araya gelmemizi beklediğinden emindik."

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