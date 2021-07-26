Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. İkilinin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve Akman, Uslu ile arkadaşını darp etti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısıyla yıldızı parlayan Çağatay Akman, geçtiğimiz akşam eski sevgilisi ve onun arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk oldu. Akman'ın kapısına dayandığı eski sevgilisini darbettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Çağatay Akman, cuma gecesi Cihangir'de oturan eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. Uslu'nun evinin önünde tam 30 dakika oturan Akman'ın tacizleri bitmek bilmeyince Öykü Uslu dışarı çıktı. Sokak ortasında genç kıza vuran Akman, arkadaşına da saldırdı ve sokağı birbirine kattı. Uslu ise polisi arayarak yardım istedi. Görevlilerin Karaköy Polis Merkezi'ne getirdiği şarkıcı, ifade verdi. Akman, geceyi karakolda geçirdi. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti
Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti
Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti
Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti
Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti
Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ece Erken İrem Derici Hande Yener Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Hakan Reçber Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 13:50:10. #1.16#

title