Şarkıcı Çağatay Akman oyuncu eski sevgilisinin kapısına dayanıp darp etti

Genç şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandı. İkilinin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve Akman, Uslu ile arkadaşını darp etti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.