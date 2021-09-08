Şarkıcı Burcu Güneş'in yayın yasağı talebi reddedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarkıcı Burcu Güneş'in yayın yasağı talebi reddedildi

Şarkıcı Burcu Güneş'in yayın yasağı talebi reddedildi
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

ŞARKICI Burcu Güneş (46), Antalya'da babasının evini üzerine geçirdiği iddiasıyla hakkında tapu iptali davası açtığı üvey annesi Nuray Güneş'in (62) açıklamalarının ardından önce sosyal medya üzerinden yanıt verdi, ardından mahkemeye başvurup, konuyla ilgili yayın yasağı istedi.

ŞARKICI Burcu Güneş (46), Antalya'da babasının evini üzerine geçirdiği iddiasıyla hakkında tapu iptali davası açtığı üvey annesi Nuray Güneş'in (62) açıklamalarının ardından önce sosyal medya üzerinden yanıt verdi, ardından mahkemeye başvurup, konuyla ilgili yayın yasağı istedi. Güneş'in bu talebi mahkemece reddedildi.

Şarkıcı Burcu Güneş, 2002 yılında ölen babası Ali Güneş'ten miras kalan Antalya Kepez'deki evi bedelsiz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla üvey annesi Nuray Güneş'e tapu iptali davası açtı. Güneş'in avukatının, Antalya Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, "Ali Güneş evini, Nuray Güneş'e 1993 yılında satarak tapuda devir işlemi gerçekleştirdi. Güneş, bedelsiz olarak evini ikinci eşine devrederek Burcu Güneş'ten mal kaçırdı. Ali Güneş'in resmi nikahlı eşine üzerine kayıtlı taşınmazı satması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu nedenle müvekkilin, 8'de 3 oranındaki miras payının verilmesini talep ediyoruz. Evin üçüncü kişilere devredilmemesi için teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz" talebinde bulundu.

Mahkeme, davanın sağlıklı biçimde sonuçlandırılması için Nuray Güneş adına kayıtlı evin 8'de 3 hissesine ihtiyati tedbir konulmasına karar vererek, karşı tarafın 2 hafta içinde cevap dilekçesini göndermesine hükmetti.'KIZIM BUNU SENDEN HİÇ BEKLEMİYORDUM'Kepez'deki evde oğlu Eren Can'la (30) birlikte yaşayan Nuray Güneş DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kendisi benim canım kızım. Çok seviyorum. Çünkü bana 'Anne' diyen ilk kişidir. Aradan 28 sene geçmiş. 28 yıl sonra bana dava açıyor. Beni o kadar üzdü ki, Burcu o kadar sıkışık bir durumda mı? Benimle yüz yüze konuşsaydı ya bunları. Ben 2 bin TL emekli maaşıyla geçinen bir insanım. Ben Burcu'yu da çok seviyorum. İnşallah davayı beraber güzel sonuçlandırırız. Ama ben bu davayı duyduğumda çok üzüldüm. Hiç beklemiyordum. Kızım bunu senden hiç beklemiyordum" dedi.TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE YALANŞarkıcı Burcu Güneş, Nuray Güneş'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini, hakkında olumsuz ve gerçeğe aykırı algı yaratıldığını belirten Burcu Güneş, babasının ikinci eşinin açıklamalarının tamamen yalan ve gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Bugün ise Antalya 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Burcu Güneş, konuyla ilgili yayın yasağı talebinde bulundu. Duruşma günü beklenmeksizin dosyayı ele alıp inceleyen mahkeme, talebi reddetti.


Şarkıcı Burcu Güneş'in yayın yasağı talebi reddedildi
Şarkıcı Burcu Güneş'in yayın yasağı talebi reddedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı
Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı
Son dakika haberi | Doktor Gülnur'u 20 kurşunla öldüren babasının akli dengesi yerinde çıktı
Son dakika haberi | Doktor Gülnur'u 20 kurşunla öldüren babasının akli dengesi yerinde çıktı
Boşandığı eşini boğazını keserek öldüren katil, Google'da öldürmek hakkındaki ayetleri aramış
Boşandığı eşini boğazını keserek öldüren katil, Google'da öldürmek hakkındaki ayetleri aramış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Faik Öztrak Tanju Özcan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın Mergim Berisha Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şarkıcı Burcu Güneş'in yayın yasağı talebi reddedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 17:59:52. #1.14#

title