: Şarkıcı Aslıhan Hünel klibindeki öpüşme sahnesini "Türk halkına saygımızdan" diyerek kaldırdı

08.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:53

Sevilen şarkıcı Aslıhan Hünel yeni şarkısı "Bir Nefes"in heyecanını yaşıyor. Ünlü şarkıcı eşinin de yer aldığı kliple şarkısını dinleyicisiyle buluşturdu. Her karesinde romantizmin damga vurduğu kliple ilgili ünlü çiftten ilginç bir itiraf geldi.

ÖPÜŞME SAHNESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Aslıhan Hünel ve eşi Savaş Yurtsever'in yer aldığı klipte öpüşme sahnesinde yer verilmek istendi ancak ünlü çift bu sahneyi değiştirdi.

"BU BİZİM MAHREMİMİZ"

Güzel şarkıcı "Bu bizim mahremimiz kendimize ve Türk halkına olan saygımızdan dolayı klipte öpüşmeyi doğru bulmadık" diyerek duruma açıklık getirdi. Savaş Yurtsever ise "O benim eşim onu alnından öpmek bana daha doğru geldi" dedi.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Şarkısıyla ilgili güzel dönüşler alan Aslıhan Hünel'e bu hareketinde dolayı sosyal medya kullanıcılarından takdir mesajları yağdı.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

1977 yılınında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel, Türk Sanat Müziği alanında seslendirdiği eserlerle tanınıyor. Arap asıllı bir anne ve Selanikli bir babanın iki çocuğundan biridir. Aynı zamanda ünlü oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Aslı Hünel, 14 yaşında ilk şan dersini almıştır. 1994'te 18 yaşındayken ilk albümün çıkartan Aslı Hünel, profesyonel müzik kariyeri boyunca birçok projeye imza atmıştır. Sevilen sanatçı Alı Hünel, 2013 yılında ciddi sağlık problemleri ile mücadele etmiş ve tedavilerin sonunda sağlığına kavuşmuştur. Aslı Hünel 2016 yılında çıkardığı "Rengarenk" adlı albümü ile tekrar gündeme gelmiştir.

Güzel şarkıcı şimdilerde 'Bir Nefes' adlı şarkısıyla müzik listelerine giriş yaptı.

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