Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan ayrıldı
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Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan ayrıldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil'den Doha'ya giden uçağın içinde Taliban'ın hedefindeki isimlerden biri olan pop yıldızı Aryana Sayeed'in de olduğu öğrenildi. Şarkıcının uçakta olduğu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı

Afganistan'daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban, geçtiğimiz pazar günü Kabil'e girerek yönetimi ele geçirdi. Taliban güçlerinin 20 yıl sonra ülkeye girmesi ile binlerce kişi ülkeden ayrıldı. Yüzlerce kişinin bindiği uçağın içinde bir tanıdık ismin de olduğu öğrenildi.

UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Paris Match'in haberine göre, Afganistan'da polis koruması altında yaşayan ve şarkılarını söylemeye devam ettiği için Taliban'ın hedefinde olduğu ileri sürülen Aryana Sayeed, Afganistan'dan ayrılarak Katar'a gitti. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, uçakta çektiği bir fotoğrafı da sevenleriyle paylaştı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede 94 binden fazla beğeni aldı.

Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'dan ayrıldı

150 KİŞİLİK UÇAĞA 640 KİŞİ BİNMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından servis edilen bir fotoğrafta 640 kişinin 150 kişi kapasiteli bir kargo uçağına binerek Kabil'den kaçtığı görüldü.

Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'dan ayrıldı

ÜLKESİNDE EN İYİ KADIN SANATÇI SEÇİLDİ

Afgan pop müziğinin sevilen isimlerinden 2017 yılında Afgan İkon Ödülü'nü kazandı ve "2017 Afganistan'ın En İyi Kadın Sanatçısı" seçildi.

Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'dan ayrıldı
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'dan ayrıldı
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan ayrıldı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan ayrıldı - Haberler Magazin
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