Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağındaki stokçuluğa tepki: Yapılır mı bu?

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın, ayçiçek yağı stokunda sorunlara yol açacağı ve Türkiye'nin sadece birkaç aylık yağı kaldığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından marketlere koşan vatandaşlar, ayçiçek yağı satın almaya başladı. Ancak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi önceki gün yaptığı açıklamada 'yağ kalmadı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"3 KURUŞ FAZLA KAZANMAK İÇİN YAPILIR MI BU?"

Ünlü şarkıcı Alişan ise yağ gündemine dair bu haberlere ve yaşananlara sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi. Banker Bilo filminde yer alan bir sahneyi paylaşan Alişan, "Stokçuların durumu tam da bu! Yazık, günah ya 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı? Koca koca şirketler" ifadelerini kullandı.

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