Şarkı sözünden dolayı tepki çeken Sezen Aksu'ya ünlü isimlerden destek yağıyor

Şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözlerden dolayı tepkilerin odağı olan Sezen Aksu'ya destekler de gelmeye başladı. Pınar Deniz, Sıla ve Aleyna Tilki gibi isimler, Twitter'dan paylaşım yapan "Sezen Aksu yalnız değildir" dedi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısında söylediği "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" cümlesi nedeniyle, ülke gündemine oturdu. Sosyal medyada tepkilerin odağında olan Aksu'ya ünlü isimlerden destek gelmeye başladı.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya kullanıcıları, şarkı nedeniyle ünlü sanatçıya büyük tepki gösterirken dini değerlerin aşağılandığını ileri sürerek özür dilenmesi gerektiğini belirtti. Aksu'nun söz konusu şarkılarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, Aksu'ya tepki gösterilerek, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" ifadelerine yer verildi.

EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLDİ

Beykoz'da toplanan Milli Beka Hareketi üyeleri, Sezen Aksu'nun şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya" sözlerini protesto etti. Şarkıcının evinin önüne gelen yaklaşık 20 kişilik grup "'Minik Cahile' haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Kimseyi tehdit etmeye gelmedik" açıklamasını yaptıktan sonra olaysız bir şekilde ayrıldı.

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK PAYLAŞIMI YAPTI

Gündemin ilk sıralarında yer alan Sezen Aksu'ya Twitter hesaplarından paylaşım yapan Aleyna Tilki, Pınar Deniz, Sıla, Aynur Aydın gibi ünlü isimler "Yalnız değilsin" mesajı verdi.

İşte Sezen Aksu için yapılan paylaşımlar...

ALEYNA TİLKİ

"Bazen sanatın izahı olmaz! Çünkü hiçbir sanatçının yazdığı yazıyı manasıyla algılayıp onun kelimeleri ele alış niyetini tam olarak tarifleyemezsiniz. Bazen sanatçıyla şarkı sözleri arasında mahrem bir ilişki olur. Hangi isim veya kelimeyi ne niyetle söylediğini bilemezsiniz. Ben artık buranın, tüm yaşanmışlıkları ve hikayeleri yok sayıp bir günde insanı vezir bir saniyede de rezil edebilme halini kaldıramıyorum. Sezen Aksu'nun bile hakkıyla sahip çıkılmadığı bir dönemin kadını olmak, beni simülasyonda gibi hissettiriyor. Bırakın, deli olmak hakkımdır."

SILA

"O, Sezen Aksu. Bir milleti sinesine sığdırmış, yalnızlık hafifletmiş, umut aşılamış koskoca Sezen Aksu. İyi okumak gerekir. Okuduğumuzu anlamak gerekir. Evvelce art niyetten arınmak gerekir."

GONCA VUSLATERİ

"Bir ozandır Sezen Aksu. Dünyada Fado müzik klasmanında bile karşımıza çıkar. Bunca sevdiğini yitirirken, köpeği öldüğünde sahnede gözyaşlarına boğulan bu içli yüreciğe bunu yapmak günahtır.. ayıptır.. yozluktur. SezenAksuYalnızDeğildir kapansın şu konu.. lütfen."

AYNUR AYDIN

Sezen Aksu bu ülkenin yetiştirdiği en büyük müzisyendir! İnsana, hayvana, doğaya karşı son derece hassastır. SezenAksuYalnızDeğildir"

İLYAS SALMAN

"Yandaş eliyle yaratılmış suni hassasiyetlerle minik serçe hırpalayacaklarmış. Hırpalatmayız! Bu arada Sezen, sen de bu vesileyle siyasal İslamcılardan demokratlık beklenmeyeceğini iyice anlamış ol ve bizi bir referandum daha üzme lütfen. SezenAksuYalnızDeğildir"

PINAR DENİZ

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