Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor
İstanbul Sarıyer'e bağlı Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında korkutan bir kaza meydana geldi. Ağaçlara çarparak durabilen yolcu minibüsünde 12 kişi yaralandı.
İstanbul'da öğlen saatlerinde meydana gelen otobüs kazası korkuya neden oldu. Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.
MİNİBÜSE SIKIŞAN YOLCULAR VAR
Olayda 12 yolcu yaralanırken, bazı yolcular minibüste sıkıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise minibüste sıkışan yolcuların kurtarılması için çalışma başlattı. Olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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