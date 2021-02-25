Sarıyer'de define avına çıkan şahıslar kazdıkları metrelerce derinlikteki iki çukurda suçüstü yakalandı
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Sarıyer'de define avına çıkan şahıslar kazdıkları metrelerce derinlikteki iki çukurda suçüstü yakalandı

25.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:46

Sarıyer'de ormanlık alandan gelen jeneratör sesleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri, define avına çıkan 3 şahsı, 10 ve 15 metre derinlikteki 2 çukurda suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahısların oksijen almaları için boru sistemi kurduğu ve yaklaşık 1 senedir kazı yaptıkları ortaya çıktı.

Sarıyer Garipçe Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı çevresinde devriye görevini ifa eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alandan jeneratör sesleri geldiğini duydu.

Ormanlık alanda define avına çıkan şahıslar kazdıkları iki çukurda suçüstü yakalandı

OKSİJEN ALMAK İÇİN SİSTEM KURMUŞLAR

Bunun üzerine alana girerek yaklaşık 2 kilometre yürüyen Sarıyer polisi, seslerin geldiği yere geldiğinde jeneratör sistemi olduğunu ve oksijen alınması için içeriye boru uzatıldığını gördü. Definecilerin kaçak kazı yaptığını anlayan polis ekipleri, birinin 10 metre diğerinin 15 metre derinlikte olduğu 2 çukurda 3 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yaklaşık 1 senedir kazı yaptıkları ortaya çıktı.

Ormanlık alanda define avına çıkan şahıslar kazdıkları iki çukurda suçüstü yakalandı

KAZI YAPTIKLARI YERDEKİ AĞACA DUA ASMIŞLAR

Olayın ardından polis ekipleri, olay yerine gelerek çalışma yaptı. Yapılan çalışmada definecilerin bir şeye ulaşmadıkları öğrenildi. Ayrıca şahısların kazı yaptıkları yerin girişindeki ağaca dua astıkları görüldü. Gözaltına alınan İbrahim B, Necmettin Ç. ve Hamdi A. emniyete götürüldü. Şahıslara emniyette "Kültür ve Tabiatlarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

Ormanlık alanda define avına çıkan şahıslar kazdıkları iki çukurda suçüstü yakalandı
Ormanlık alanda define avına çıkan şahıslar kazdıkları iki çukurda suçüstü yakalandı
Sarıyer'de define avına çıkan şahıslar kazdıkları metrelerce derinlikteki iki çukurda suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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