Sarıoğlu, Ankara'da yapılan toplantıyı değerlendirdi
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Sarıoğlu, Ankara'da yapılan toplantıyı değerlendirdi

Sarıoğlu, Ankara'da yapılan toplantıyı değerlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, genel merkezde yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, genel merkezde yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen ve emeklilerin sorunlarının yer aldığı toplantı hakkında değerlendirmede bulundu. Sarıoğlu, yaptığı değerlendirmede "Korona virüs pandemisi nedeniyle uzun zamandır değerlendirme toplantısı yapamıyorduk. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan bizleri genel merkeze çağırarak emeklinin sorunları ile ilgili yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili toplantı yaptık. Bizlerin en sorunlar arasında yer alan maaş adaletsizliği, emeklilerden kesilen katkı payları, dini bayramlarda verilen ikramiyelerin azlığı gibi konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bununla ilgili dosyaların yöre milletvekillerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dosya ulaştırılarak konulara çözüm bulunacak. Emekliler gerçekten zor durumda. Biz emekliler olarak istek ve taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sarıoğlu, Ankara'da yapılan toplantıyı değerlendirdi - Haberler
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