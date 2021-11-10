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Sarımsak hasadına giden çiftçinin evi yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sarımsak hasadına giden çiftçinin evi yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde sarımsak hasadına giden çiftin evi, sobadan çıkan yangında küle döndü.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde sarımsak hasadına giden çiftin evi, sobadan çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Akarca Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ünal, eşi ile birlikte sarımsak hasadı için bahçelerine gittiği sırada evlerinde yaktıkları sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Fırtına nedeni ile kısa sürede büyüyen alevler evi sararken yoldan geçen Serkan Uğurlu ve arkadaşları yangına bahçe sulama hortumu ile müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar evde kimse olmadığından emin olmak için kapıyı kırmaya çalışarak dakikalarca seslenirken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucu ev küle dönerken, vatandaşların yangına müdahalesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ADANA

Sarımsak hasadına giden çiftçinin evi yandı

Sarımsak hasadına giden çiftçinin evi yandı

Sarımsak hasadına giden çiftçinin evi yandı

Sarımsak hasadına giden çiftçinin evi yandı

Sarımsak hasadına giden çiftçinin evi yandı

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