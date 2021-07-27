Sarıkaya ilçesine yapılacak "Halk Kütüphanesi" için protokol imzalandı
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Sarıkaya ilçesine yapılacak "Halk Kütüphanesi" için protokol imzalandı

Sarıkaya ilçesine yapılacak 'Halk Kütüphanesi' için protokol imzalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine kurulacak Halk Kütüphanesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Sarıkaya Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine kurulacak Halk Kütüphanesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Sarıkaya Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Yozgat Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Ziya Polat, her ilçeye güzel bir kütüphane kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Sarıkaya ilçesinde yeterli kütüphane bulunmadığını ve yer sıkıntısı yaşandığını aktaran Polat, "TMO'dan yeri tahsis ettik. Protokol yaparak yüzde 50'si Kültür ve Turizm Bakanlığının hibesiyle Sarıkaya Belediyesi tarafından kütüphanemiz yapılacak." dedi.

Polat, kütüphanenin bir yılda tamamlanıp hizmete açılmasını arzu ettiklerini anlatarak, "Özellikle annelerin, çocuklarıyla orada eğitim aldığı, zaman geçirdiği bir yer olmasını istiyoruz. Hedefimiz her ilçemize yaşayan güzel bir kütüphane yapmak." diye konuştu.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de "İlçemizde TMO'ya ait 2 bin 300 metrekare yüzölçüme sahip çok güzel bir alanımız var. Bu alanda kütüphane yapabilmemiz için bazı bürokratik işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Sayın Valimiz devreye girdi, TMO ile bir iki aydır süren görüşmeler sonucunda arsa valiliğe devredildi. Valilik ile Sarıkaya Belediyesi olarak bu alanın kütüphane olarak kullanılması için protokol imzaladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmza törenine Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık, Toprak Mahsulleri Ofisi Yerköy Şube Müdürü Yaşar Demirtaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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