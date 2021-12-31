Sarıkamış yılbaşında yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı.

Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi, yeni yıl kutlamalarına hazır. Sarıçam ormanları arasındaki pistleriyle dikkat çeken kayak merkezindeki otellerde yılbaşı nedeniyle doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Koronavirüs tedbirlerinin de uygulandığı otellerde tatilciler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yılbaşı gecesi yeni yıla girmenin heyecanını yaşayacak. Doğu Ekspresi, kara ve hava yoluyla yurdun çeşitli bölgelerinden ve başta İran olmak üzere komşu ülkelerden Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı turistler, otellerdeki yerini aldı. Doğu Ekspresi ile Sarıkamış'a geldiğini belirten Belgin Aydın, "Sarıkamış çok güzel. Temiz hava, hava çok güzel üşümüyoruz bile" dedi.

Merkezin tek eksiğinin suni karlama sistemi olduğunu ifade eden Taş, "Bölge olarak şu anda ihtiyacımız olan suni karlama için de ilgililerin çalışmalarını yaptığını biliyoruz. Umut ediyoruz ki; gelecek sene suni karlamanın bölgemizde olmasıyla bölge istihdamının artacağını, turizm sezonunun uzayacağını ve bununla birlikte katma değer açısından da ülkemize döviz girdisinin olacağını tahmin ediyoruz. Bununla ilgili olarak da bütün yetkililerimizden gerekli desteği talep ediyoruz" diye konuştu.