'Sarıkamış Şehitleri' için hatim duası yapıldı

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Eskişehir Şubesi tarafından 'Sarıkamış Şehitleri' için hatim duası yapıldı.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Eskişehir Şubesi tarafından 'Sarıkamış Şehitleri' için hatim duası yapıldı.

22 Aralık 1914' te başlayıp 7 Ocak 1915' te geri çekilmeyle sonuçlanan 'Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıldönümü için düzenlenen etkinliğe dernek ve vakıf yönetici ve üyeleri katıldı. skişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "20 gün önce başlattığımız ve bugün itibari ile 65 Kur'an-ı Kerim hatim duası ve 90 bin tevhid hatmine ulaşan hatimlerimizi, 'Sarıkamış Şehitleri' ve tüm şehitlerimiz için yaptık. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Poyraz da, "Hadis-i Şerifte; 'Bir hayra vesile olan hayrı yapan gibidir' dendiği üzere böyle önemli günlerde, bu tür programlarda hep beraber olmak isteriz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı