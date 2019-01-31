Sarıgül Şişli'ye DSP'den Aday Olacağını İlan Etti

- Sarıgül Şişli'ye DSP'den aday olacağını ilan etti

ANKARA - CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Sarıgül, Aksakal'la birlikte yerel seçimlerde DSP'den Şişli'ye aday olacağını açıkladı. Sarıgül yaptığı açıklamada, "CHP'ye değil, partili yurttaşlarıma asla değil, CHP yönetimine kırgınım. Yıllarımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Dağlara taşlara adını yazmaktan onur duyduğum Ecevit'in Demokratik Sol Parti'sinde halkıma hizmet vermeye devam edeceğim" dedi.

31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, partisi CHP'den istifa etmişti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'da Sarıgül'e çağrıda bulunmuş, Şişli Belediye Başkanlığı adaylığını DSP'den yapma teklifini iletmişti. Sarıgül ise bugün DSP Genel Merkezine gelerek Şişli için adaylığı ilan etti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur, Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Sincer, Uğur Güzel, Erdinç Özdil, Hasan Uğurtürk ile toplantı yapan Sarıgül, yanında Bayram Özatak'la DSP Genel Merkezi'ne geldi. Toplantı sonrasında Aksakal ve Sarıgül kameralar karşısına geçti.

DSP Genel Başkanı Aksakal, "31 Mart Seçimlerini Türkiye için bir dönüm noktası ya da bir beka sorunu gibi açıklamalarla maniple eden ve el birliği ile canbaza bak siyaseti yapan partiler karşısında tek sol parti olarak, DSP 81 ilde seçimlere katılacaktır. Son günlerde DSP'nin, siyaset gündeminde ağırlığını hissettirilmesine karşı rahatsızlık duyan çevrelerin, rahatsızlıklarını anlayışla karşılıyoruz. DSP yeniden Ecevit'in Genel Başkanlığı dönemindeki inançlı ve kararlı duruşunu ortaya koyarak ülkenin ve milletin sahipsiz olmadığı gösterecektir. DSP, 2023 yolunda belirleyici bir rol üstlenecektir. Yurdunu milletini özünden çok seven cumhuriyetinin temel değerlerini benimsemiş, Atatürk ilkelerine sadık ve tabi ki Demokratik Sol Parti'nin kuram ve kurallarını benimsemiş her yurttaşımıza kapılarımızı ve gönlümüzü açtık. Belediyeciliğe 1999 yılında DSP okulunda Ecevit'in önderliğinde başlamış ve 2009 yılında DSP Belediye Başkanı seçilerek hizmet etmiş ve bu partinin evladı olarak gördüğümüz Mustafa Sarıgül yeniden DSP'nin Şişli Belediye Başkan adaylığı başvurusunu yapmıştır"değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Sarıgül ise, kendisini evinde ve yuvasında olmasından dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek,"Bülent Ecevit öğretisi ile yetişen bir arkadaşınız olarak DSP Genel Başkanı ve yöneticilerine teşekkür ederim. Türkiye'nin her noktasında ulusal birlik için inançlara saygılı laiklik için ak güvercinlerin uçmasını bekleyen binlerce yurttaşıma müjdeler olsun. Onların gözleri aydın olsun" diye konuştu.

"CHP yönetimine kırgınım"

Dört yıldır Şişli'de yerel seçimlere hazırlandığını belirten Sarıgül, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, seçimlere iki ay kala hala adaylarını belirleyemedi. Parti üst yönetimi, iktidar olma iddiasını inandırıcı biçimde ortaya koyamıyor. Bugüne kadar CHP'de tüm yaşananlara, Ecevit ve arkadaşlarımdan aldığım, öğrendiğim "siyasi nezaket" kuralları içinde yaklaştım. Bugüne kadar sessiz kalmam, parti terbiyemden gelir; farkında olmadığımdan değil. CHP'ye değil, partili yurttaşlarıma asla değil, CHP yönetimine kırgınım. Yıllarımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim"şeklinde konuştu

"DSP'de hizmet edeceğim"

Sarıgül sözlerini şöyle sürdürdü: "Kırgınlıklarımın yerini umut ve daha çok çalışma heyecanı aldı. Ötekisi olmayan bir Şişli için daha çok çalışacağımız iki ayımız var. Ayrım yapmadan yurttaşlarımın yüzde yüzünü kucaklamak için çalışacağımız iki ayımız var.Yanında olmaktan, dağlara taşlara adını yazmaktan onur duyduğum Ecevit'in Demokratik Sol Parti'sinde halkıma hizmet vermeye devam edeceğim. Hareketinin gücünü inançlara saygılı laiklikten alan Demokratik Sol Parti'nin hızla toplumda umut olması için, Genel Başkan Sayın Önder Aksakal liderliğindeki DSP'ye bütün desteğimi vereceğim."

Kaynak: İHA