Sarıgöl emniyetinden geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıgöl emniyetinden geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması

Sarıgöl emniyetinden geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında geniş çaplı asayiş, trafik ve narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında geniş çaplı asayiş, trafik ve narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, 8 araca 6 bin 174 lira para cezası kesilirken, 668 kişinin de Genel Bilgisi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin mahalle ve sokakları ile park, bahçe, metruk binalar ve umuma açık yerlerde, 85 personelin ve 1 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla asayiş, trafik ve narkotik yaptı. Gerçekleştirilen geniş çaplı uygulamada; 668 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 207 araç kontrol edildi. Kontrollerde 8 araca 6 bin 174 TL cezai işlem uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi. Ayrıca 51 umuma açık yer kontrol edilirken, 1 şahıs hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli tahkikat yapıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı. - MANİSA

Sarıgöl emniyetinden geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması
Sarıgöl emniyetinden geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması
Sarıgöl emniyetinden geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması
Sarıgöl emniyetinden geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekmeğinin peşindeydi! Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş
Ekmeğinin peşindeydi! Vinçten düşen Burak, 400 TL için ölmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Muharrem İnce Vladimir Putin Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Burak Elmas Fatih Terim Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıgöl emniyetinden geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 18:51:40. #1.15#

title