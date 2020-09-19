Sarıgöl AK Parti'de yeni başkan Nihat Demirci oldu AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığının tek listeyle gidilen olağan kongresinde Nihat Demirci yeni başkan seçildi.

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanlığının tek listeyle gidilen olağan kongresinde Nihat Demirci yeni başkan seçildi.

Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Pazaryerinde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kongrede divan başkanlığına AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Mesut Aksu seçildi. Tek listeyle gidilen olağan kongrede Nihat Demirci, AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatının yeni başkanı oldu. Kongre sonunda yeni başkan Nihat Demirci delegelere teşekkür etti. Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Yeni yönetimle yeni taze kan kazandık. 2023 seçimlerine şimdiden hazırlanmalıyız. Bundan önceki ilçe başkanlarımıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kongreye, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, delege ve partililer katıldı.

Nihat Demirci'nin başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu: "Süleyman Akın, Engin Türkol, Erol Yılmaz, Yasin Öztürk, Burak Sayar, Salih İpek, Beytullah Uysal, Şakir Tanrıkulu, Süleyman Sevük, Ragıp Demirhan, Mehmet Ali Şakacı, Selçuk Kır, Elif Mersin, Uğur Özeren" - MANİSA

Kaynak: İHA